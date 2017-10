Referendum autonomia, Grasso: "Consultazione ben accetta"

"Io sono figlio di una regione, la Sicilia, che ha un'autonomia speciale e penso che la consultazione popolare sia sempre ben accetta, nei limiti della legalità previsti dalla Costituzione". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, sul referendum per l'autonomia in Veneto e Lombardia. "Abbiamo l'articolo 116 della Costituzione e in base a quello ci sarà il modo per affrontare i problemi dei rapporti fra Stato e Regione", ha aggiunto.