Referendum autonomia, Gentiloni: "Disposto a fare dei passi avanti"

"Guardo con interesse, rispetto e disponibilità alla discussione aperta dai referendum sul tema dell'autonomia . Sono disposto a fare dei passi in avanti". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Marghera (Venezia). "Deve essere chiaro - ha però aggiunto - che si discute di efficienza del nostro sistema e di come far funzionare l'Italia, non si discute dell'Italia e della sua Costituzione. Ma il confronto è utile e dal governo c'è la massima apertura".

"Il governo è pronto a un confronto di merito con le Regioni", ha sottolineato il presidente del Consiglio, dicendosi disponibile a portare avanti una discussione "nei limiti fissati dalla legge" e avvertendo che "sarà una questione complessa che non si risolverà in cinque minuti".



"Non abbiamo bisogno di ulteriori lacerazioni sociali, ma bisogna ricucire le lacerazioni che la crisi ha provocato", ha proseguito Gentiloni.



Lombardia, ipotesi voto risoluzione il 16 novembre - Intanto il Consiglio regionale della Lombardia ha annunciato che potrebbe arrivare ad approvare la risoluzione con lo Stato nella seconda settimana di novembre, in una seduta ad hoc. Lo ha comunicato in avvio di seduta il presidente dell'Aula, Raffaele Cattaneo, ipotizzando come data utile il 16 novembre.



"Nella seconda settimana di novembre è possibile che sia calendarizzata una seduta per approvare la risoluzione a valle del referendum consultivo sull'autonomia", ha spiegato Cattaneo. La data ipotizzata segue di un giorno la riunione del Cal, il Consiglio delle Autonomie Locali, che dovrebbe esprimere un parere sulla proposta da portare a Roma. La discussione in Aula sulle mosse successive è prevista per il 31 ottobre.