Referendum autonomia: il Veneto supera il quorum, in Lombardia affluenza oltre il 30%

Martina: "Astensione consapevole" - Nella giornata si scatena la polemica tra il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina e il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Oggi astensione consapevole al referendum", twitta il primo, che è anche vicesegretario del Pd. "Si è sprecato tempo e denaro per un quesito inutile".



Immediata la replica di Toti: "Ma è normale che un ministro della Repubblica, Maurizio Martina, faccia appelli per non andare a votare? A me sembra deleterio, specie di questi tempi di astensione elevata, che un rappresentante delle istituzioni chieda agli elettori di non esprimere il proprio parere. Sì che il Pd ormai ha paura delle urne, ma questo è troppo". E aggiunge: "Poi Martina del Pd dice di non votare mentre il sindaco Pd Gori dice di sì. Schizofrenia politica".



Zaia: "Scriveremo una pagina di storia" - "E' comunque una pagina di storia che si scriverà, il Veneto non sarà più quello di prima", ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, subito dopo aver votato al referendum per l'autonomia. "Mi aspetto che i cittadini lombardi e veneti accettino la sfida che abbiamo lanciato", ha affermato il presidente della Lombardia, Roberto Maroni. Il commento di Matteo Salvini: "Se otterremo il mandato dai cittadini, da domani tratteremo col governo centrale".



"Mi aspetto che vinca il sì e che i cittadini consentano a me e a Zaia di trattare maggiori competenze e risorse", ha aggiunto Maroni. Alle 12 l'affluenza più bassa era stata registrata nella città metropolitana di Milano, con 85.808 votanti, pari al 3,49%. La più alta, con il 9,58% e 26.116 votanti, a Lecco.



"Mi spiace" che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non voti al referendum per l'autonomia, ha poi commentato il presidente della Lombardia. "Mi ha fatto piacere che si sia schierato per il sì, ma poteva fare un piccolo sforzo, anche simbolico, per venire a votare. I gesti simbolici sono importanti".



Salvini: "Voto per politica a km zero" - Il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha votato per il referendum sull'autonomia nella scuola media De Marchi-Gulli a Milano. "E' un'occasione storica - ha dichiarato - sono felice delle migliaia e spero dei milioni di elettori che in Veneto e Lombardia chiederanno una politica più vicina, più concreta ed efficace, meno burocrazia, meno sprechi, una politica a chilometro zero. Quindi spero che tanta gente colga, al di là delle posizioni politiche, questa novità che ci porterebbe all'avanguardia a livello mondiale".



"Oggi finalmente si può votare per qualcosa che riguarda veramente la vita dei cittadini, quindi sono orgoglioso del fatto che ci sia questa possibilità per milioni di italiani. Mentre purtroppo tra Barcellona e Madrid si litiga, qua c'è un referendum legittimo, corretto che rispetta la Costituzione e che porta la politica più vicina ai cittadini".