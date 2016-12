Referendum, Alfano: "Se vince il No resta tutto così com'è"

"Se vince il No, resta tutto così com'è". E' l'avvertimento di Angelino Alfano a margine dell'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno, in contemporanea con la manifestazione della Lega #iovotoNo. "Salvini invita a votare No? - dice il ministro dell'Interno -. Ciascuno è libero di farlo, ma poi non ci si può lamentare che ci siano tanti parlamentari, che c'è confusione tra Stato e Regioni, che per ogni legge si rischia l'interferenza con quella regionale".