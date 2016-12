Referendum, Alfano: "Renzi fa bene a dire che non si dimette"

Angelino Alfano difende Matteo Renzi e il suo dietrofront sulle dimissioni in caso di vittoria del "no" al referendum costituzionale. "Il premier ha fatto benissimo a dire che non si dimette", ha affermato il Guardasigilli dal palco del Meeting Cl di Rimini. "Io avevo sempre contestato la sua precedente presa di posizione perché il governo si giudica alle elezioni politiche, in base alle riforme che ha fatto", ha aggiunto.