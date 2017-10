Referendum, affluenza ore 19: Veneto oltre quorum, Lombardia al 31%

L'affluenza alle urne, al referendum consultivo per l'autonomia, alle 19 ha superato il 30% in Lombardia e ha raggiunto il 51,9% in Veneto secondo i dati parziali. Per la regione guidata da Maroni il dato è del 31,09% e riguarda il 90% del campione, ha detto l'assessore delegato per il voto della Lombardia. L'affluenza del 51,9% in Veneto (dati dell'osservatorio regionale) riguarda invece 292 comuni su 275.