Referendum, a Domenica Live va in scena il "duello" a distanza Berlusconi-Renzi

Andrà in scena a "Domenica Live" su Canale 5 il primo duello a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi: al centro del contendere il referendum costituzionale del 4 dicembre. Il leader di Forza Italia porterà alle 14 nel salotto di Barbara D'Urso le ragioni del No; successivamente, alle 15, il presidente del Consiglio sosterrà il Sì alla riforma. Nella mattinata, intanto, il premier, da Torino, partecipando a un'iniziativa della sua campagna referendaria ha affermato: "Il governo tecnico non lo posso scongiurare io, lo dovete scongiurare voi con il Sì. Il rischio c'è, è evidente". Berlusconi, intanto, dalle colonne de Il Messaggero ha ribadito la sua disponibilità a tornare leader del Centrodestra, sostenuto da Renato Brunetta: "Con Silvio in campo tutto è possibile".