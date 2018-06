Reddito di cittadinanza, Fraccaro: "E' priorità, usare i fondi Ue"

Il reddito di cittadinanza "è la priorità di questo governo, lo faremo nel più breve tempo possibile". A dirlo è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, spiegando che "è una battaglia importante che faremo in Europa" chiedendo di poter usare i fondi Ue per realizzare il progetto. Sui vitalizi, invece, con il voto della prossima settimana alla Camera, "succederà qualcosa di storico".