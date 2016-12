Reddito cittadinanza, M5s: si può fare "Senza sprechi i soldi si trovano"

Grillo: "Fermare il Ttip" - Di fronte a una platea gremita di militanti del partito, radunati a Imola, è intervenuto anche il leader Beppe Grillo, che ha lanciato un forte attacco contro il Ttip, il Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, dicendo che è un accordo "devastante che va fermato con tutte le forze perché può distruggere il nostro stato sociale a favore delle multinazionali". E ai militanti ha indicato la strata dell'opposizione al trattato fra Usa e Europa. "Se io fossi nell'Europa - ha detto - il trattato lo farei con i Brics, smettiamo di mettere al centro gli Stati Uniti, perché sono dalla parte sbagliata della storia".



"I nostri sindaci abbassano il debito" - Il comune denominatore dei sindaci del Movimento 5 Stelle, ha poi sottolineato Grillo, è che ovunque "hanno abbassato il debito, si vede che abbiamo un gene genovese...". E ha aggiunto: "Stanno già dicendo che se vinciamo noi a Roma sarebbe una tragedia...".



"Il Movimento 5 Stelle - ha detto ancora il leader del movimento - è la vera Arca di Noè, siamo la salvezza, non c'è altro. Noè costruiva l'arca quando era bel tempo e lo prendevano in giro. Noi siamo come lui, stiamo costruendo l'arca".



Pizzarotti: "Serve volontà di chiarire" - A Imola Beppe Grillo e il sindaco di Parma Federico Pizzarotti non si sono incontrati, come ha rivelato lo stesso Pizzarotti: "La ragione - ha spiegato, commentando i suoi rapporti con Grillo - non è mai da una parte sola, serve una volontà reciproca di chiarire alcuni punti, da parte mia c'è sempre stata. Io qui mi sento molto bene, ho visto tutte le fasi del movimento e ogni tanto dico quello che penso sia meglio per tutti, il mio punto di vista".



Casaleggio: "Sulle comunali decide la base" - Le decisioni sulle elezioni, le prossime comunali, ma anche le politiche, saranno prese "a ridosso delle elezioni", e facendo "scegliere alla base perché sia responsabile delle scelte", ha detto Casaleggio parlando delle strategie elettorali. "Deciderà il movimento - ha continuato - io non decido nulla, non ho idea di quando ci saranno le prossime elezioni politiche".



"In programma lotta a corruzione e giustizia" - Quali saranno i primi punti di un governo a 5 Stelle? "La prima cosa da fare è eliminare la corruzione con l'onestà, mettere mano alla giustizia, eliminare la prescrizione, mettere persone oneste nelle amministrazioni", ha detto poi Casaleggio a proposito del programma. Il primo criterio sarà "la fedina penale", i sospettabili non sarà possibile sceglierli. La piattaforma è in grado di accogliere i contenuti, che possono essere tanti e diversi, il problema sarà fare una sintesi.