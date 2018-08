3 agosto 2018 22:51 Razzismo, Fontana: "Si deve abolire la legge Mancino" | Ma Salvini frena: "Non è priorità del governo" | Mancino: legge giusta, razzismo cʼè Il premier Conte: "Abrogazione non prevista". Di Maio: "Deve restare dovʼè". Anche Di Maio prende le distanze

"Abroghiamo la legge Mancino, che si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". La proposta arriva dal ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, che in un post su Facebook si scaglia contro "i burattinai della retorica del pensiero unico", e negando che in Italia vi sia un'emergenza razzista. Replica Nicola Mancino: "Legge giusta, razzismo c'è".

"I fatti degli ultimi giorni - scrive ancora il ministro Lorenzo Fontana su Facebook - rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, certi partiti) per puntare il dito contro il popolo italiano, accusarlo falsamente di ogni nefandezza, far sentire la maggioranza dei cittadini in colpa per il voto espresso e per l'intollerabile lontananza dalla retorica del pensiero unico. Una sottile e pericolosa arma ideologica studiata per orientare le opinioni".



"Tutte le prime pagine dei giornali - prosegue - montando il caso ad arte, hanno puntato il dito contro la preoccupante ondata di razzismo, per scoprire, in una tragica parodia, che non ce n'era neanche l'ombra. Se c'è quindi un razzismo, oggi, è in primis quello utilizzato dal circuito mainstream contro gli italiani. La ragione? Un popolo - aggiunge il ministro leghista - che non la pensa tutto alla stessa maniera e che è consapevole e cosciente della propria identità e della propria storia fa paura ai globalisti, perché non è strumentalizzabile".

"Abroghiamo la legge Mancino - conclude Fontana -, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano. I burattinai della retorica del pensiero unico - conclude - se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato".



Nicola Mancino: "Emergenza razzismo c'è, mia legge giusta" - "Una emergenza di tipo sociale, legata a forme di razzismo strisciante e ad una certa recrudescenza di idee suprematiste, esiste ancora, ed eventuali reati commessi con tali assurde motivazioni vanno sanzionati adeguatamente". Così l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino difende la sua legge. E rileva "con soddisfazione che il governo concorda sulla necessità di mantenere in vigore gli strumenti legislativi che contrastano la propaganda e l'incitazione alla violenza e qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa", fra cui anche la sua legge.