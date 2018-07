Razzismo, Avvenire: clima xenofobo, ministro Salvini pesi le parole

"Dicono che non c'è razzismo in ciò che è accaduto e per di più il ministro dell'Interno Salvini ha liquidato come sciocchezze gli allarmi di quanti denunciano il clima xenofobo e i rischi di escalation razzista". E' quanto scrive il quotidiano Avvenire, aggiungendo: Salvini "pesi bene le parole. Guardi la realtà e ascolti anche altre voci della destra italiana. Negare l'evidenza di diversi episodi non fa altro che assolvere e ingigantire il mostro".