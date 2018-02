Raid razzista, Mattarella: mancato senso di comunità genera violenza

"L'Italia ha bisogno di sentirsi una comunità, senza diffidenza. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in riferimento all'attacco razzista di Macerata, durante la premiazione di trenta cittadini per il loro impegno civile. "Il senso del bene comune è fondamentale e non mi stanco mai di sottolineare come il nostro Paese ne abbia bisogno".