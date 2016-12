Rai,Orfini: "Così si smonta il Pd"

Dopo che il governo è stato battuto a Palazzo Madama sul voto per l'articolo 4 del ddl Rai, interviene il presidente del Pd Matteo Orfini dicendo: "Quanto accaduto al Senato è incomprensibile. Se il voto in dissenso dal gruppo diventa non un'eccezione limitata a casi straordinari ma una consuetudine, significa che si è scelto un terreno improprio per una battaglia politica. Così non si lavora per rafforzare un partito ma per smontarlo".