Rai, ok del Cda alle nomine dei direttori: Colucci al Tg2, Mazzà al Tg3

Gotor e Fornaro (Pd) si dimettono da Vigilanza - I senatori del Pd Miguel Gotor e Federico Fornaro si dimettono dalla commissione di Vigilanza Rai. Le nomine Rai "sono state fatte in modo non trasparente - dicono -, penalizzando competenze e professionalità interne, come ad esempio nel caso di una giornalista autorevole quale Bianca Berlinguer, senza che emergano un profilo e una visione di un moderno servizio pubblico". "Il Pd - aggiungono - non è nato per riprodurre i vizi del passato, ma per cambiare l'Italia e, convinti che un altro Pd sia possibile, ci dissociamo da uno stile e da un costume politico che non ci appartiene".



"Nostra richiesta non messa ai voti" - "Si sono purtroppo confermate le nostre preoccupazioni già sollevate in occasione della nomina dei vertici Rai dello scorso agosto", hanno proseguito i due senatori dem. "La nostra richiesta di ieri di rinviare le nomine dei nuovi direttori dei tg - hanno affermato - a dopo la discussione e l'approvazione di un nuovo piano sull'informazione della Rai non è stata messa ai voti, in modo pilatesco e burocratico, dal presidente della Commissione Roberto Fico".



"La nostra richiesta rispondeva all'esigenza di rispettare i ruoli di tutti i soggetti (Consiglio di amministrazione, direttore generale e Commissione di vigilanza), mentre è del tutto evidente che le nomine dei nuovi direttori generali rispondono a una logica di normalizzazione dell'informazione pubblica, alla vigilia di importanti scadenze politiche e istituzionali e nulla hanno a che vedere con il progetto di una 'nuova Rai' promesso dal Pd e dall'attuale governo e oggi platealmente disatteso. In realtà, siamo di fronte a pratiche e a logiche di una gravità tale da evocare il tema della questione morale di Enrico Berlinguer, quando, nel 1981, denunciava l'occupazione da parte dei partiti di governo delle principali istituzioni dello Stato, Rai compresa".



Alla Berlinguer striscia pomeridiana e doppia seconda serata - L'ex direttrice del Tg3 Bianca Berlinguer condurrà uno spazio pomeridiano di approfondimento su Rai3 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, poi da febbraio anche una doppia seconda serata settimanale. L'ex direttore del Tg2 Marcello Masi, invece, dovrebbe entrare, come vice, nella squadra del direttore per l'Offerta informativa Carlo Verdelli.