Rai,Monica Maggioni eletta presidente

Sul nome del presidente Rai c'è stata un'intesa blindata, perché i numeri erano risicati (la maggioranza con Forza Italia raggiungeva esattamente i 27 voti, che valgono i due terzi) e tra i Dem c'era chi temeva possibili sgambetti della minoranza. Sgambetti che, secondo alcuni, ci sarebbero stati in precedenza dai due bersaniani in Vigilanza, Miguel Gotor e Federico Fornaro, che avevano proposto il nome di Ferruccio De Bortoli, su cui i renziani hanno però posto un veto perché considerato un nemico di Palazzo Chigi. L'ex direttore de Il Corriere - si racconta in ambienti Dem - non avrebbe gradito la decisione di essere tirato nella contesa a sua insaputa.



Il totonomine sulla presidenza Rai - La proposta di convergere sulla direttrice di RaiNews24 sarebbe stata fatta dal Pd a Forza Italia e il nome, si apprende in ambienti forzisti, sarebbe stato gradito a Berlusconi.



Nelle scorse ore Renzi aveva puntato su un'altra donna, Antonella Mansi di Fondazione Mps. E nei lunghi e costanti contatti tra gli ambasciatori di Forza Italia e quelli del premier per trovare un nome condiviso sono spuntati tra i "papabili" anche Piero Ostellino e Giovanni Minoli, il presidente dell'Ansa, Giulio Anselmi, e Stefano Folli.



Il futuro direttore generale - Renzi punta però soprattutto su far la parte del leone sul nome del direttore generale. E il nome è praticamente quasi certo, Antonio Campo Dall'Orto. Renzi dal Giappone lo ha definito "uno tra i più interessanti innovatori della tv italiana". Per questo potrebbe aver fatto qualche concessione in più sul presidente.