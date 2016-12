Rai, Matteo Renzi rilancia l'ipotesi del decreto ma Laura Boldrini frena

22:31 - Sul progetto di riforma lampo della Rai attraverso decreto illustrato in questi giorni dal Premier Renzi, arriva il no pesante del presidente della Camera, Laura Boldrini. "Il decreto si deve fare quando c'è materia di urgenza - afferma a "diMartedì" -. Sulla Rai non c'è qualcosa di imminente, non c'è una scadenza".

Tempi certi, ma difesa delle prerogative delle opposizioni. Questa la linea sottolineata dalla Boldrini, alla quale si sono rivolti diversi esponenti Pd, per chiedere una corsia preferenziale che consenta di approvare la nuova normativa prima dell'estate.



Tra questi Michele Anzaldi che definisce "stupefacenti" le parole del presidente della Camera: "Non spetta a lei stabilire se ci siano o meno i presupposti di necessità e urgenza". "Ha perfettamente ragione", sostiene invece Fabrizio Cicchitto.



Su un eventuale decreto dovrebbe pronunciarsi il presidente della Repubblica, al quale si appellano le opposizioni. A finire nel mirino di Forza Italia sono però oggi, più che le ipotesi di riforma, le parole del ministro Padoan intervistato ieri da Giovanni Minoli. "Con il top management della Rai noi siamo in continuo contatto - ha affermato -. Mi sembra che si vada nella direzione giusta. Il mio rappresentante in Consiglio voterà la riforma Gubitosi". Parole che sembrano rivelare un sostegno del governo al piano news messo a punto dal dg.



"Tutti invocano l'autonomia dei consiglieri Rai. Ma come la mettiamo con Padoan che annuncia come voterà in Cda il consigliere Pinto?", attacca il senatore FI Enzo Fasano che si dice pronto a denunciare il titolare del Tesoro. A gettare acqua sul fuoco ci pensa il sottosegretario Antonello Giacomelli. "Un equivoco... - assicura -, sicuramente voleva riferirsi al successo delle quotazioni di Rai Way".



Il piano, rivisto alla luce del parere votato all'unanimità dalla Commissione di Vigilanza, sarà all'attenzione del cda di giovedì a Milano. La riforma, che prevede la nascita di due newsroom, una con Tg1, Tg2 e Rai Parlamento, l'altra con Tg3, Rainews24 e Tgr, sarà illustrata con l'obiettivo di arrivare al voto entro il mese di marzo.



Al termine del cda è in agenda una riunione informale per affrontare il caso della lettera che il consigliere Antonio Verro avrebbe inviato a Silvio Berlusconi nel 2010 con l'obiettivo di mettere paletti a programmi considerati nemici, come Annozero, Parla con me o Ballarò. Verro dovrebbe anche essere ascoltato dal Comitato etico di Viale Mazzini.



Del tema si è occupato anche l'ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza, che ha deciso di ascoltare, probabilmente la prossima settimana, il presidente Rai Anna Maria Tarantola. Poi dovrebbe essere convocato lo stesso consigliere. Una sorta di istruttoria per decidere se ci saranno o meno i presupposti per chiedere una revoca del consigliere. Un potere che - secondo Forza Italia - non compete alla bicamerale. "Non ci fermiamo davanti a niente", assicura il presidente dell'organismo Roberto Fico.



Sul tema è intervenuto pure Lorenzo Guerini, vicesegretario del Pd, con una nota: "Breve ripasso serale di diritto costituzionale ad uso della sinistra radicale che difende la Carta ma non la ricorda: La valutazione sulla necessità e urgenza di decreti legge spetta al presidente della Repubblica e a nessun altro. Con tutto il rispetto, la responsabilità di Laura Boldrini è oggi quella di presidente della Camera e non di presidente della Repubblica".