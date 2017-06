Rai, Mario Orfeo designato direttore generale dal Cda

Mario Orfeo è stato designato dal Cda Rai come prossimo direttore generale, in sostituzione del dimissionario Antonio Campo Dall'Orto. Per la nomina ufficiale si dovrà attendere il via libera dell'assemblea degli azionisti che si riunirà i giornata. Orfeo, classe '66, già direttore del "Messaggero" e del Tg2, è direttore del Tg1 dal 2014.