Rai, M5S a Strasburgo: "Chiediamo l'intervento dell'Ue contro la riforma"

"La Commissione europea esamini la riforma Rai in Italia per capire se necessario avviare una procedura, così come ha fatto con la Polonia". Lo ha detto il Presidente della commissione Vigilanza Rai, Roberto Fico (M5S), in una conferenza stampa a Strasburgo. "Ci sono - ha detto - tante analogie, in pericolo la libertà di stampa".