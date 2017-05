Rai, il direttore generale Campo Dall'Orto ha rimesso il suo mandato

Fnsi-Usigrai: "Ora si dimettano anche presidente e Cda" - "Antonio Campo Dall'Orto non è l'unico responsabile del fallimento di questi 2 anni di mandato. Pertanto dopo le sue dimissioni, dovrebbero arrivare quelle della presidente e del consiglio di amministrazione". Così i sindacati Fnsi e Usigrai. "Auspichiamo ora che l'azionista agisca con rapidità per restituire con urgenza alla Rai Servizio Pubblico una guida autorevole, sicura e stabile in grado di assicurare presto la necessaria riforma editoriale".



"Ma quanto accaduto in queste settimane - aggiungono - dimostra ancora una volta che governo e Parlamento sono chiamati a intervenire per modificare le norme sulla goverance per garantire alla Rai Servizio Pubblico autonomia e indipendenza dai partiti. Senza un chiaro percorso di riforma, che parta dalla necessaria separazione dei poteri di indirizzo dai poteri di gestione, l'indecoroso spettacolo degli ultimi mesi non potrà che riproporsi".



Fico (M5s): ora a casa tutto il cda Rai - "Ora non credano di potersi lavare le mani. E' evidente che le dimissioni di Campo dall'Orto costituiscono un fallimento di Matteo Renzi e del Pd, che insieme al Paese ha lasciato in balia del nulla anche la Rai, dimostrando per l'ennesima volta tutta la sua imperizia e incapacità di governance. A questo punto è evidente che dopo le dimissioni di Dall'Orto dovrebbero arrivare anche quelle di tutto il cda, sempre che qualcuno non stia già programmando l'ennesimo inciucio". Lo afferma in una nota Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai.