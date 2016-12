Rai, Fico: no a blitz autoritari in vista di campagna sul referendum

"In vista di una campagna referendaria cruciale per la democrazia non si proceda a nominare direttori di testata schierati per l'uno o per l'altro campo". Lo ha detto il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico (M5s). "Fino a oggi i dati parlano chiaro, il Sì è dilagante - ha aggiunto -. Dobbiamo scongiurare qualsiasi tentativo di blitz autoritario, la Rai dia un vero segnale di rinnovamento".