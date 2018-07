Rai, Di Maio: "Foa sovranista? Se è reato, arrestateci tutti"

"Vorrei sapere qual è la motivazione per cui Marcello Foa non può essere il presidente della Rai. Perché è un sovranista? Se questo è un reato, allora arrestateci tutti". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio interpellato a Montecitorio sul voto a Marcello Foa in commissione di Vigilanza Rai. "Sovranità è una parola che sta nel primo articolo della Costituzione: significa difendere gli interessi degli italiani", aggiunge il ministro del Lavoro.