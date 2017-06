Rai, Cda prende atto delle dimissioni di Campo Dall'Orto: dg rinuncia a buonuscita

La successione Il consiglio di amministrazione della Rai ha ascoltato l'informativa della presidente Monica Maggioni in merito alla decisione del direttore generale Antonio Campo Dall'Orto di lasciare l'incarico. Rai e il direttore generale - informa una nota di Viale Mazzini - hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. L'azienda procederà alla nomina di un nuovo direttore generale nel consiglio di amministrazione previsto per il prossimo 6 giugno. La riunione - secondo quanto si apprende - si è svolta in un clima cordiale. Si chiude un'era iniziata il 6 agosto 2015 e si apre la partita per la successione: il ministero dell'Economia è pronto a dare il nome.

Fnsi e Usigrai: ora un nuovo vertice di alto profilo"L'ultimo atto della crisi della governance della Rai, consumatosi con la definitiva uscita di scena del direttore generale Antonio Campo Dall'Orto, non può aprire una fase di incertezza per l'azienda e per il servizio pubblico radiotelevisivo. E' necessaria una forte discontinuità: sarebbe opportuno che chi, negli ultimi due anni, ha cogestito l'azienda insieme con il direttore generale, ossia presidente e cda, ne seguisse l'esempio. Con il Paese di fatto già in campagna elettorale, serve un nuovo vertice autorevole e competente in grado di assicurare la necessaria autonomia al servizio pubblico, non certo soluzioni di ripiego o comunque di seconda o terza fila. Scelte di altro profilo non farebbero che accelerare una deriva che aprirebbe scenari simili, se non più drammatici, a quelli di Alitalia". Lo affermano, in una nota, il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani