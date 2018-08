Rai, Cda convocato per mercoledì: per ora nessuna nomina

E' stato convocato per mercoledì alle 16 il prossimo Consiglio di amministrazione della Rai. All'ordine del giorno ci sarebbero soltanto il contratto per una trasmissione e per gli highlight del calcio. Le nomine alle testate dovrebbero dunque essere rimandate. L'ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza è stato invece convocato per le 8:30 di martedì "per comunicazioni del presidente Alberto Barachini e programmazione dei lavori".