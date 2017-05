Rai, cda boccia il piano d'informazione presentato dal dg Campo Dall'Orto

Il consiglio d'amministrazione della Rai ha bocciato il piano informazione presentato dal direttore generale Antonio Campo Dall'Orto. Cinque i voti dei consiglieri contrari, uno a favore e due astenuti, mentre Paolo Messa non ha partecipato al voto dichiarando interrotto il rapporto di fiducia con Dall'Orto. Via libera all'unanimità invece ai piani di produzione e trasmissione 2017 per i canali generalisti e specializzati.