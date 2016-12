Rai, Anac: "Irregolarità su 21 nomine di manager e consulenti"

L'Anac boccia 21 nomine di manager esterni in Rai. Per l'Autorità anti-corruzione c'è stato un mancato utilizzo del job posting, cioè l'annuncio della posizione vacante per effettuare una ricognizione nelle procedure di selezione dei dirigenti; un conflitto di interessi per una delle posizioni selezionate rispetto a chi ha curato la selezione; ma anche irregolarità sulle posizioni di Direzione staff e quelle di Responsabile relazioni con i media.

Il 27 aprile l'Usigrai (il sindacato dei giornalisti Rai) aveva trasmesso all'Autorità una segnalazione sull'avvenuta assunzione, da parte dell'azienda, dei 21 dirigenti esterni, in presunto contrasto con le procedure prescritte dal Piano triennale per la prevenzione della corruzion. Le contestazioni mosse riguardavano in particolare le assunzioni di dirigenti esterni e la valutazione della correttezza dell'ammontare degli stipendi erogati dalla Rai ai propri dirigenti.



Carenze anche in assunzione ex Sky Semprini - Anche l'assunzione dell'ex giornalista di Sky Tg24, Gianluca Semprini, è avvenuta con "gli stessi limiti e le stesse carenze evidenziate" dall'Autorità: "Gli stessi limiti e le stesse carenze evidenziate per le n. 21 assunzioni trattate, di cui n. 11 a tempo indeterminato e n. 10 a tempo determinato, sono stati riscontrati anche con riferimento all'ulteriore assunzione a tempo indeterminato di un giornalista con la qualifica di caporedattore, annunciata in data 30 giugno 2016 dal Direttore di Rainews24 e segnalata all'Autorità in data 12 luglio 2016".



Rai: "Anac rileva rispetto principi generali" - "Il documento dell'Anac rileva una sostanziale correttezza dei principi adottati, ma evidenzia problematiche specifiche per quanto riguarda modalità e procedure di reclutamento del personale dirigente". Lo sottolinea la Rai in una nota.