Raggi: "Trattative per patteggiamento? Sono solo fantasie"

Virginia Raggi smentisce seccamente l'ipotesi di una trattativa con i magistrati per arrivare a un patteggiamento. "Dopo le false ricostruzioni di telefonate tra me e Beppe Grillo (ovviamente smentite), viene persino inventata una fantomatica "trattativa" in corso con la Procura di Roma - scrive il sindaco della Capitale sul blog di Beppe Grillo -. Mi spiace per chi inventa, ma quanto ho da dire lo dirò ai magistrati, il resto sono fantasie".