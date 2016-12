Raggi: prevenzione antisismica è priorità,non riforme costituzionali

"Le tragedie di questa settimana ci dicono che la sicurezza e la prevenzione per il rischio sismico sono la priorità, non le riforme costituzionali". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi risponde a una domanda sul referendum, dopo il terribile terremoto che ha colpito il Centro Italia. "Alle Associazioni di categoria vogliamo proporre per gli edifici pubblici la messa in sicurezza. Ci sono fondi europei, c'è ricchezza in quel settore", aggiunge.