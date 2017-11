Raggi: Ostia mostra che i romani sono con noi, CasaPound è pericolo

La vittoria del M5s nelle elezioni per la presidenza del municipio di Ostia "è la dimostrazione che i romani sono con noi". Lo ha detto il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, aggiungendo: "Alcune persone che non erano andate a votare al primo turno, hanno deciso di tornare alle urne e molte hanno votato per noi. CasaPound è un pericolo. Gli estremismi nascono dal disagio sociale, non vanno mai sottovalutati".