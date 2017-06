Raggi:non mi dimetto per eventuale rinvio,in conformità a regole M5s

In caso di un eventuale rinvio a giudizio per il caso nomine, Virginia Raggi non si dimetterebbe e ciò in conformità con le regole del codice etico M5s. Lo afferma lo stesso sindaco di Roma spiegando che "io mi attengo a quello che c'è scritto". Infatti "non stiamo parlando di corruzione, ma di una procedura di nomina, di Salvatore Romeo, che ho fatto seguendo una procedura già avvenuta in anni precedenti e che non era mai stata contestata".