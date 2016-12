Raggi: Mafia Capitale rischia di perpetuarsi, necessario stare attenti

"Mazzillo non è un ripiego, Colomban ha la nostra stessa visione" - Intervistata da "Il Fatto Quotidiano", la prima cittadina della Capitale difende poi la scelta dei due nuovi assessori. L'assessore al Bilancio, Andrea Mazzillo, "non è un ripiego. Lo abbiamo scelto perché ha le competenze che servono: è un esperto di finanza locale, docente a contratto all'università di Tor Vergata. Ed è iscritto da anni al M5s: condivide i nostri metodi e i nostri obiettivi", spiega la Raggi. "Quanto all'assessore alle Partecipate, Massimo Colomban, "il suo nome è arrivato dall'interno del M5s. Ci ha colpito per la voglia di lavorare in squadra e la sua visione uguale alla nostra".



Caso Muraro, "il garantismo è un valore, per questo abbiamo aspettato a parlare" - In merito all'assessore all'Ambiente Paola Muraro, "vale quello che abbiamo sempre detto: aspettiamo di leggere le carte, e poi non faremo sconti a nessuno", dichiara la Raggi. Sull'opportunità di dire subito che fosse indagata, "alla luce di quanto accaduto dopo, lo farei. Scegliemmo di aspettare perché prima volevamo capire esattamente per cosa fosse indagata". Il garantismo, aggiunge, è un valore.



"Non è vero che non abbia fatto nulla: abbiamo trovato fondi per i municipi e assunto maestre" - La Raggi respinge inoltre l'accusa di aver fatto poco nei primi tre mesi: "Per esempio, abbiamo appena trovato fondi per 9 milioni di euro da destinare ai municipi, per l'assistenza ai bambini disabili e l'assistenza sociale. E siamo sempre quelli che hanno sbloccato le assunzioni per 1.100 maestre".