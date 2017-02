Raggi: "Libero ha offeso donne e uomini, chiederò il risarcimento"

"C'è un retro-pensiero che offende non solo me, ma anche tante donne e tanti uomini. Voglio svelare un segreto a questi fini intellettuali: un sindaco può essere anche donna". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi, parlando del titolo pubblicato in prima pagina dal quotidiano. "Quando chiederò il risarcimento per diffamazione, aggiungerò anche 1,50 euro speso per comprare per la prima e ultima volta questo giornale".