Raggi, la polizza vita da 90mila euro di Romeo e l'ombra dei voti comprati

Da dove vengono i soldi che Salvatore Romeo aveva investito in polizze sulla vita? Come aveva fatto, da semplice dipendente comunale, ad aver accumulato quei 90mila euro? E' su questo che stanno lavorando i magistrati di Roma per far luce sul ginepraio che cresce di giorno in giorno intorno al caso Raggi.

E ancora: come mai, sei mesi prima dell'esordio della Raggi al Campidoglio, aveva deciso di mettere proprio lei tra i beneficiari? L'ipotesi, dice il "Corriere della Sera", è che quei soldi li avesse messi qualcuno che aveva scommesso su di lei. Una specie di campagna organizzata per comprare voti a suo favore e farla sbarcare in Comune.



E' il gennaio 2016 quando Romeo indica la Raggi come beneficiaria della polizza da 30mila euro. Si potrebbe pensare che Romeo, in questa operazione, faccia da prestanome. La ricompensa? Una posizione importante in Comune se la Raggi verrà eletta. La realtà dice che non si tratta di un'ipotesi campata per aria: la Raggi diventa sindaco e Romeo capo della segreteria, con uno stipendio che passa dai 40mila ai 90mila euro. Poi, c'è l'atteggiamento sempre iperdifensivo del primo cittadino nei confronti del suo dirigente, nonostante le accuse contro di lui da diversi esponenti pentastellati. Insomma, c'è molto da capire in questa vicenda, e i giudici lavorano per capire se ci siano, e quali, interessi dietro questo legame così profondo. Al fatto che lei di quella polizza non sapesse niente non ci credono.