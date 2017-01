Raggi indagata, Renzi: "Rispettiamola, no a scorciatoie giudiziarie"

Sul caso di Raggi indagata interviene Matteo Renzi che, in un post su Facebook, difende il sindaco di Roma. "La nostra Costituzione - scrive l'ex premier - prevede che tutti i cittadini siano innocenti fino a sentenza passata in giudicato. E questo vale per tutti, a qualunque partito appartengano. Invito tutto il Pd a rispettare la presunzione di innocenza e a non rincorrere le polemiche. Non cerchiamo scorciatoie giudiziarie, non attacchiamo la Raggi".