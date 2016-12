Raggi: "In Campidoglio decido io, non Grillo. Dopo il no ai Giochi si preparino per il no al referendum"

Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 1 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 2 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 3 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 4 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 5 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 6 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 7 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 8 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 9 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 10 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 11 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 12 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 13 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 14 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 15 di 20 LaPresse LaPresse Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 16 di 20 Ansa Ansa Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 17 di 20 Ansa Ansa Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 18 di 20 Ansa Ansa Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 19 di 20 Ansa Ansa Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" 20 di 20 Ansa Ansa Virginia Raggi a Palermo per "Italia 5 Stelle" leggi dopo slideshow ingrandisci

A chi le ha chiesto come fosse andato l'incontro con Grillo, la Raggi ha risposto: "Bene, benissimo. Abbiamo parlato di questa bellissima manifestazione del Movimento a Palermo. Finalmente ci riuniamo dopo un anno. Questa manifestazione è un momento importante per ritrovarci e parlare".



"Ci dipingono divisi, ma siamo più uniti che mai" - "Non mollo, non mollo. Che bello essere qui tutti uniti", ha detto la Raggi parlando dal palco di Palermo. "Ci dipingono come divisi, invece non è vero: siamo più uniti che mai. Noi dobbiamo dire 'sì' soltanto ai cittadini. Abbiamo le mani libere, facciamo paura perché siamo liberi".



"Vergognoso l'attacco di Renzi nei nostri confronti" - "Ci hanno attaccato tutti, ma la cosa vergognosa è che sia Renzi, il premier, ad attaccarci, lui che nvoleva rottamare e invece si è seduto al tavolo con Montezemolo, Malagò e Verdini. Ci attacca dal suo fortino dorato a Chigi", ha continuato la Raggi. "E' arrivata la loro fine: hanno finito di prenderci in giro. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Quando abbiamo detto no alle olimpiadi hanno tremato. Ma se hanno tremato per il no alle olimpiadi con il no al referendum vedranno la loro fine".



"Roma città devastata, va ricostruita" - Poi, entrando nel dettaglio sulla situazione a Roma, ha spiegato: "Abbiamo trovato una città devastata, abbiamo tutto da ricostruire ed e quello che stiamo facendo". "Abbiamo preso Roma, adesso tocca a Palermo, poi tocca alla Sicilia e poi toccherà all'Italia".