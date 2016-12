Basta un'uscita pubblica, la prima ufficiale nelle vesti di sindaco di Roma , e già intorno a Virginia Raggi montano le polemiche. Accade tutto alla Pontificia Università Lateranense , dove si celebra il Giubileo delle istituzioni. Da una parte c'è lei, la neo sindaca. Dall'altra i rappresentanti del governo, tra cui il ministro Maria Elena Boschi , che le sfilano davanti, ma non si fermano a salutarla. Il contatto in realtà ci sarà (come dimostrano le foto), ma solo qualche minuto dopo.

Ciò non basta però a smorzare i toni. "Maria Etruria non ha salutato la Raggi? Mah, l'avrà scambiata per una dei truffati dalle banche e loro non li ha mai degnati di una parola", attacca su Twitter Alessandro Di Battista, deputato e membro del direttorio del Movimento 5 Stelle. Immediata la replica dal fronte dem. "Ah davvero? Ma non hai vergogna a dire così tante falsità? Questa è la verità, guarda", scrive il deputato Pd Ernesto Carbone, pubblicando la foto di un colloquio tra la Raggi e la Boschi.



Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, presente all'evento e seduto proprio vicino al ministro Boschi e al sindaco Raggi. Dichiarazioni che però, anziché gettare acqua sul fuoco, alimentano le polemiche. "Mi ero seduto prima della Boschi e della Raggi, ma tra loro c'era una sedia vuota". Allora "la Boschi ha fatto cenno alla Raggi di venire a sedersi lì, per non lasciare una sedia vuota, le ha fatto capire di serrare le fila". E il sindaco di Roma cos'ha fatto? E' rimasta dov'era, e ha lasciato la sedia vuota", ha assicurato Gasparri.