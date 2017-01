Raggi: cimici in Campidoglio? Magari, tanto non abbiamo nulla da nascondere

"Cimici per le intercettazioni in Campidoglio? Magari le mettessero, così saprebbero che non abbiamo nulla da nascondere". E' quanto ha dichiarato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rispondendo "a distanza" alle dichiarazioni rilasciate dall'ex capo della segreteria capitolina Salvatore Romeo. Quest'ultimo ha infatti affermato in un'intervista: "Io e la Raggi sapevamo delle cimici in Comune dal secondo giorno di governo della città".