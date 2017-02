Raggi:"Berdini smetta di parlare e lavori, la pazienza ha un limite"

"Continuo a leggere interviste e dichiarazioni di Berdini. Sinceramente non so dove trovi il tempo. C'è da lavorare e da lavorare tanto, noi lavoriamo anche fino a notte fonda". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivando in Campidoglio rispondendo alle domande sull'assessore "ribelle". "Lui sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti e per senso di responsabilità dovrebbe farlo. Poi vi dico, la pazienza delle persone ha un limite".