Raggi: "Atac rischiava fallimento, noi la salveremo"

"Per effetto di politiche sciagurate Atac rischiava il fallimento. Noi la salveremo mantenendola saldamente in mano pubblica". Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso del consiglio comunale straordinario su Atac. "Salveremo un patrimonio che appartiene a tutti i romani - ha aggiunto il primo cittadino -, rilanceremo il servizio pubblico. Lo strumento per concretizzare questo impegno si chiama concordato preventivo in continuità".