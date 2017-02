Raggi, Alemanno: "Va contestata perché non sta governando Roma"

"Virginia Raggi va contestata non per gli avvisi di garanzia, ma perchè non sta governando la Capitale": così Gianni Alemanno intervenuto a Tgcom24. Sul caso mafia capitale l'ex sindaco di Roma ha poi aggiunto: "Provo sollievo per l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso che si è dissolta nel nulla e rabbia per il fango che mi è stato lanciato addosso in questi 26 mesi".