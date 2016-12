Raduno Lega, Salvini a Guccini: "Resistenza? Sì ma contro gli imbecilli"

"Francesco - ha aggiunto Salvini - danneggiare treni e tirare bombe carta ai poliziotti ti piace? Andare in giro a volto coperto e coi bastoni ti piace? Ora e sempre resistenza, contro violenti e imbecilli".



Guccini: "Dalla Lega provocazione, ora e sempre resistere" - Francesco Guccini aveva spiegato di essere rimasto "lontano da piazza Maggiore, ho visto un po' in televisione come è andata, e mi viene da dire solo una frase storica: ora e sempre, resistenza". "Io spero solo che non prendano Bologna alle urne - aveva quindi sottolineato il cantautore - e lo dico per le mie inclinazioni politiche. Comunque non si sa mai, ma spero proprio di no". "Tutti hanno diritto di manifestare, e quindi anche i ragazzi dei centri sociali o gli studenti che sono andati in piazza per contestare Salvini. Perché la sua è stata chiaramente una provocazione", aveva aggiunto.