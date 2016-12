Quirinale, Mario Draghi si smarca: "Non voglio essere un politico"

15:40 - "Io non voglio essere un politico". Mario Draghi, intervistato dal quotidiano tedesco "Handelsblatt", si smarca dalla corsa alla successione di Giorgio Napolitano al Quirinale. Il presidente della Bce, dato come uno dei possibili nuovi inquilini del Colle, sottolinea come il suo mandato a Francoforte proseguirà fino al 2019.

Forza Italia: "Prima il Quirinale e poi le riforme, basta tira e molla su incontri Renzi-Cav" - Intanto, Forza Italia frena su un incontro Renzi-Berlusconi. Sul Mattinale si legge questa nota politica redatta dallo staff degli azzurri alla Camera: "Prima il Quirinale e poi le riforme. Non si scappa. E diciamo di no al tira e molla su un presunto prossimo incontro romano tra Renzi e Berlusconi. Dinanzi a scelte istituzionali gravissime è il momento di proporre metodi istituzionali".



Draghi: "Rischio aumento prezzi, prepariamo misure" - Nella sua intervista Draghi continua parlando della situazione economica del Vecchio Continente e del ruolo della Bce: "Il rischio di non rispettare il nostro mandato sulla stabilità dei prezzi è più alto di sei mesi fa. Per questo siamo in una fase di preparazione tecnica per modificare la dimensione, la velocità e la composizione delle nostre misure all'inizio del 2015, se dovesse diventare necessario per reagire a un periodo troppo prolungato di bassa inflazione".



"Reagire di fronte a rischio deflazione" - Il presidente della Bce ritiene inoltre che il rischio di deflazione "non possa essere interamente escluso, seppure limitato. Dobbiamo reagire di fronte a un tale rischio, uno sguardo alla storia mostra che prezzi in caduta possono mettere in pericolo la prosperità e la stabilità della nostra comunità proprio come l'alta inflazione".



Quanto ai tassi di interesse "sono stati molto, molto bassi da lungo tempo e lo resteranno ancora per un po', anche perché la fase di"moderata ripresa continua ma resta fragile e irregolare".



Infine Draghi lancia l'ennessimo appello ai governi dell'eurozona: "E' di tutta evidenza che la nostra politica monetaria sarebbe maggiormente efficace se i governi implementassero le riforme strutturali".