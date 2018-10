Quirinale: "Il testo del decreto fiscale non è mai arrivato"

Dopo le accuse del vicepremier Di Maio, che ha parlato di un testo manipolato, il Quirinale ha precisato di non aver mai ricevuto il testo del decreto legge in materia fiscale. Avvisato della nota del Quirinale Di Maio ha detto che "allora basterà lo stralcio della parte non condivisa e non sarà nemmeno necessario riunire il consiglio dei Ministri".