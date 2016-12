Querelle Rai, Fassina ringrazia la Boldrini e accusa: "Gravi attacchi Pd"

17:53 - "Grazie presidente Laura Boldrini per la difesa dell'autonomia del Parlamento. Sono gravi gli attacchi dal Pd. Siamo una Repubblica parlamentare". Lo scrive su Twitter il deputato della minoranza Pd, Stefano Fassina, a proposito della riforma della Rai. La Boldrini, infatti, aveva risposto al premier Matteo Renzi sottolineando che non vi fosse l'urgenza di fare un decreto per riformare la tv pubblica.

Per Debora Serracchiani invece "ci sono tutte le condizioni per arrivare a un intervento del governo sulla Rai, che è necessario, anche con il Parlamento se ci saranno le condizioni". La vice segretaria del Pd ha ricordato che "non spetta al presidente della Camera dire se ci siano i requisiti di urgenza".



Stilettata di Matteo Renzi alle opposizioni: "Mentre altri si dividono, altri fanno ostruzionismo, altri scendono in piazza con piattaforme inspirate a destra xenofoba e populista europea, noi siamo quelli che devono riportare l'Italia a crescere. E' una grande responsabilità", ha ribadito il premier, convocando un confronto con i parlamentari del Pd per venerdì.



"Con rispetto per il doveroso dibattito interno al Pd, vorrei che il nostro confronto fosse sui contenuti più che sulle etichette. Che fiorissero idee più che correnti", ha poi auspicato Renzi.



Bersani: "Ora siamo al limite" - L'unione nel Pd è durata poco, giusto il tempo dell'elezione del Capo dello Stato. Dopo Stefano Fassina interviene anche Pier Luigi Bersani, che si arrabbia: "Siamo al limite, è tempo di fare le cose seriamente". Rispondendo ai cronisti a proposito della riunione dei parlamentari convocata da Renzi venerdì, sottolinea: "I gruppi li convocano i capogruppo, stabiliscono gli odg e invitano il segretario".