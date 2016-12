Quarto, il sindaco ritira le dimissioni: "Resto per difendere la mia città"

Rosa Capuozzo ha deciso, nell'ultimo giorno utile per farlo, di ritirare le dimissioni da sindaco di Quarto (Napoli) presentate il 21 gennaio . L'annuncio nel corso di un incontro con la stampa: "In questi venti giorni che la legge mi mette a disposizione ho potuto riflettere sulla mia scelta. Vado avanti". Il primo cittadino si era dimesso dopo che il Comune era stato travolto da un'inchiesta su presunte infiltrazioni camorristiche.

"In queste settimane - ha proseguito il sindaco - ho ricevuto diverse richieste perché ritirassi le dimissioni. Percio' ho deciso di restare: così difendo la mia città".Rosa Capuozzo ha anche sottolineato che "in questo Consiglio non ci sono più partiti politici ma solo consiglieri eletti dal popolo in contatto costante con i cittadini".