Quarto, il sindaco Capuozzo si dimette: "Politica sconfitta, vince la camorra"

"Ho deciso di lasciare - ha proseguito la Capuozzo - dopo sette mesi difficili, che mi sono sembrati anni. Il mio è stato un gesto di amore per Quarto. Questa è una sconfitta politica ma anche una vittoria della camorra. Vado via perché mancano i numeri necessari per governare, siamo una forza politica che non si muove con le larghe intese". E annuncia che "non mi ricandido e non penso neanche ad una lista civica. Cosa non rifarei? Non mi ricandiderei".



"Mi sono sentita abbandonata dal M5S - ha detto ancora il sindaco - ma si sono sentiti abbandonati tutti i cittadini di Quarto. Fico il 9 gennaio mi ha telefonato per dirmi che dovevo dimettermi. Il 10 voleva venire al flash mob e starmi accanto se mi fossi dimessa. Dal giorno successivo tutti sono spariti. Non è semplice quello che stiamo affrontando in questo territorio, con il movimento accanto sarebbe stato più facile". Il primo cittadino ha quindi chiesto "formalmente da parte mia e dei cittadini di Quarto perché i voti dei consiglieri regionali presi a Quarto sono diversi dai miei".



Il sindaco dimissionario ha quindi ringraziato tutti i collaboratori e i consiglieri comunali della maggioranza "per aver resistito su una barca in tempesta senza essere scappati come topi".



Intanto il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, ha disposto la trasmissione alla procura di Napoli degli atti dell'audizione della Capuozzo, tenuta a San Macuto la sera di martedì scorso. Dalla ricostruzione complessiva dei fatti fornita dal sindaco e alla luce della documentazione giudiziaria acquisita dalla Commissione "è emersa - si legge in un comunicato - la necessità di segnalare alla procura alcuni aspetti da approfondire, sui quali anche la commissione si riserva di svolgere ulteriori analisi".