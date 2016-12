Quarto, due dimissioni in Comune

"Dopo gli ultimi eventi non me la sono sentita di continuare". Con queste parole Alessandro Nicolais ha rassegnato le dimissioni da capogruppo del M5S a Quarto. A lasciare è stato poi l'assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune, Tullio Ciarlone: "Non ci sono più le condizioni per poter continuare ad amministrare", ha detto. Al momento il sindaco Rosa Capuozzo, già espulsa dal Movimento, non ha intenzione di dimettersi.