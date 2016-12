Puglia, Renzi è atterrato sul sito dell'incidente per un sopralluogo

Matteo Renzi è atterrato sul posto in cui oggi è avvenuto il tragico scontro frontale fra due treni, in Puglia. Il premier è arrivato in elicottero per effettuare un sopralluogo e ha voluto ringraziare i soccorritori. Dopo aver esaminato il sito, il presidente del Consiglio andrà in prefettura a Bari per confrontarsi con i sindaci, la protezione civile e le istituzioni coinvolte nella gestione dell'emergenza.