Puglia, Emiliano: da Giunta regionale ok a proposta per autonomia

La Giunta regionale della Puglia ha approvato la redazione di una proposta per l'autonomia della Regione, sulla base dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione. Lo ha riferito il governatore pugliese, Michele Emiliano, il quale ha affermato: "Non si tratta solo di forme e condizioni particolari di autonomia, ma di lavorare affinché interventi importanti per il territorio possano essere discussi e approvati anche dalle comunità locali".