Pubblica amministrazione, il 112 sarà il numero unico per le emergenze

La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera all'istituzione di un numero unico per le emergenze, il 112, sul territorio nazionale, così da assorbire tutti gli altri numeri (113, 115, 118). L'emendamento prevede di raggiungere l'obiettivo attraverso centrali regionali, in linea con le direttive Ue. Ok anche all'assorbimento, seppure eventuale, della Forestale in un'altra forza di polizia.