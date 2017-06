Province scrivono a Mattarella: scuole e strade a rischio chiusura

Le Province tornano a scrivere a Sergio Mattarella per esprimere la loro preoccupazione che la mancanza di soldi faccia chiudere scuole e strade. "Caro Presidente - si legge nella lettera del leader dell'Upi, Achille Variati -, in merito all'emergenza causata dai tagli irragionevoli ai nostri bilanci, le scrivo per informarla che la situazione è sempre più critica".